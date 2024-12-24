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Malatya'da FETÖ operasyonu

Malatya'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda mahrem sorumlu ile eşi yakalandı.

IHA24 Aralık 2024 Salı 15:26 - Güncelleme:
Malatya'da FETÖ operasyonu
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Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Üç aylık planlı bir çalışmanın ardından gerçekleştirilen operasyonda, 'HalitT' kod adıyla Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbeli personellerden sorumlu mahrem orumlusu olan ve 4 farklı Bylock hesabı kullandığı belirlenen A.F.E. ile eşi M.E. yakalanarak gözaltına alındı.

Zanların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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