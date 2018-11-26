Malatya'da FETÖ'ye 2 tutuklama
Malatya'da FETÖ/PDY'nin 'TSK Yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.
- DHA
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Kasım'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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