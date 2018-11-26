Malatya'da FETÖ'ye 2 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Kasım'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.