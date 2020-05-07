Malatya'da hafta sonu yasak var mı? Malatya'da bu hafta sokağa çıkma yasağı olacak mı?

07 Mayıs 2020 Perşembe 14:30 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 14:30

Malatya'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni bir genelge yayımladı. Bu hafta sonu Malatya'da sokağa çıkma yasağı var olup olmadığı merak ediliyordu. Vatandaşlar, 'Malatya'da hafta sonu yasak var mı?' sorusunun cevabını merak ediyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber önümüzdeki hafta sonu (15-16 Mayıs'ta) Malatya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak. İşte İçişleri bakanlığı tarafından yapılan konuyla ilgili duyuru.

MALATYA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı kararıyla son 3 haftadır, hafta sonları 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla ilgili alınan yeni karar gereği, normalleşme süreci içinde yer alan iller arasındaki Malatya'da, artık hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması kararı kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığı bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili 81 il valiliğine “Sokağa Çıkama Kısıtlaması” konulu Genelge gönderdi. Genelgede artık Malatya'da sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağı belirtildi.

24 İLDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

Valiliklere gönderilen Genelgede, yeni tip koronavaris tedbirleri kapsamında 08.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 10.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde vatandaşların sokağa çıkmalarının kısıtlandığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLMAYAN 7 İL

Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da bundan sonra hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

İçişleri Bakanlığı, dün son dakika koronavirüs genelgesi ile sokağa çıkma yasağı detaylarını paylaştı. Geçtiğimiz haftalarda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı, bu hafta 24 ilde uygulanacak. Peki, hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında olan iller ve genelgede yer alan sınırlamalar hakkında bazı bilgiler



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIYLA İLGİLİ YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin illere genelge gönderdi.

Genelgeyle, 8 Mayıs saat 24.00 ile 10 Mayıs saat 24.00 arasında büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Genelgeyle, "Şehir giriş/çıkış tedbirleri" Genelgesi kapsamında daha önce seyahat kısıtlaması kaldırılan Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla illerinde sokağa çıkma kısıtlaması da kaldırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 8 Mayıs Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00'e kadar faaliyet gösterebilecek. 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir) açık olacak.

9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.

Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri, 10 Mayıs Pazar gününün "Anneler Günü" olması dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlaması olan 9 Mayıs Cumartesi ve 10 Mayıs Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri, ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.), valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacak) faaliyet gösterebilecek.