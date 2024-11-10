Malatya'da Hatice Tunç, kaldığı yurdun bahçesinde ölü bulundu! Acılı baba: Kızımın cenazesini kucağıma verdiler

Olay, geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde yaşandı. Malatya İnönü Üniversitesi İktisat Bölümünde okuyan 22 yaşındaki Hatice Tunç'un cansız bedeni, kaldığı Battalgazi Kredi Yurtlar Kurumu kız yurdunun önünde bulundu.

Genç kızın cenazesi, ailesi tarafından memleketi Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi. Genç kız, Bezge Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kızlarını genç yaşta toprağa veren acılı aile kesin ölüm nedeni için adli tıptan çıkacak raporu beklerken, Hatice Tunç'un odasından atlayarak intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

"KIZIMIN CENAZESİNİ KUCAĞIMA VERDİLER"

Kızı ile cansız bedeninin bulunduğu sabahın akşamında 20 dakika görüşme yaptığını dile getiren baba Ali Tunç, "Kızım ölmeden önceki akşam saat 22.00 civarında aradı ve 20 dakika konuştuk.

Sıkıntısının olmadığını söyledi ve sınav haftasına girdiği için Hatay'dan kahve istedi. Şakalaştık ve konuştuğumuzda bir sıkıntısı yoktu. Benden sonra gece kardeşleriyle de konuştu.

Sabah haber geldi. Malatya'dan arayıp gelmemizi istediler. Karakol memuru aradı ve 'Başınız sağ olsun, kızınızı kaybettiniz' dedi.

Adli tıpa giderek ifade verdikten 15 dakika sonra kızımın cenazesini kucağımıza verdiler. Cenaze arabasına koyduk ve geri döndük" dedi.