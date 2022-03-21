Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı

AA 21 Mart 2022 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:51

Son birkaç yıldır şubat sonu veya mart ayı başında çiçek açan kayısı ağaçları normal mevsiminde çiçek açmaya başladı.

"Dünya kayısı başkenti" olarak anılan kentte hava sıcaklığının geceleri zaman zaman eksi 8 derecelere kadar düşmesi ise kayısı üreticilerini endişelendiriyor.

Soğukpınar Mahallesi'nde kayısı yetiştiren Erhan Gökhan, AA muhabirine, kayısı ağaçlarının önceki yıllara göre normal zamanında çiçek açtığını söyledi.

Hava sıcaklığının geceleri eksi 8 dereceye kadar düşmesinin kendilerini endişelendirdiğini belirten Gökhan, bu durumun kayısı çiçeklerinin donmasına neden olabileceğini ifade etti.