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Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, sabahın ilk saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA/DHA27 Şubat 2020 Perşembe07:06 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 07:06

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssünü Malatya'nın Pütürge ilçesi olarak açıkladığı deprem saat 05.08'de 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Malatya'nın yanı sıra çevre il ve ilçelerde de kısmen hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3, merkez üssünü de Pütürge ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

PÜTÜRGE KAYMAKAMI AYDIN'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmadığını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm Malatyalılara ve ilçe halkına geçmiş olsun dileğinde bulundu.

İlçelerine bağlı mahallelerle irtibat halinde olduklarını belirten Aydın, "Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir olumsuz durum yok. Mahallelerimizde araştırmalarımız sürüyor. Gelişmeleri yakından izliyoruz. Vatandaşlarımızdan ağır hasarlı binalara girmemelerini istiyoruz." dedi.

Bu arada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine de şu ana kadar olumsuz bir durum yansımadığı kaydedildi.

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