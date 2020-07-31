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Güncel

Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

31 Temmuz 2020 Cuma 08:46 - Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 08:46
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