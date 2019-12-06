Malatya’da okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Malatya'da okullar tatil mi? Bugün Malatya'da kar tatili var mı? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Malatya’da bugün havanın 2 derece, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu uyarıları, kış aylarının gelmesi ile beraber yakından takip ediliyor.

MALATYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma dolayısıyla öğrencilerin herhangi bir olumsuzluk yaşamaması amacıyla Doğanşehir ilçesindeki okulların tamamının tatil edildiğini söyledi.

Tatlı, Akçadağ ilçesinde ise Kozluca, Kürecik, Esenbey ve Levent mahallelerindeki okullarda eğitime bir gün ara verildiğini ifade etti.

Doğanşehir Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise eğitime ara verilmesinin yanı sıra hamile ve engelli kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

MALATYA HAVA DURUMU NASIL?

Malatya’da havanın 2 derece, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve doğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Tunceli ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şanlıurfa'da yer yer kuvvetli olmak üzere Güneydoğu Anadolu ile Ordu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.