Malatya'da orman yangını: Alevler kontrol altına alındı

Yalınca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgede 3 helikopter, itfaiye ve kamu kurumlarına ait 19 araç, 58 personel ve 30 vatandaş ile yaklaşık 8 saat müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 150 hektar alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, AA muhabirine, yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bölgede çalışmalara katılan ekiplere teşekkür eden Vali Yavuz, "Ekipler cansiperane yangına müdahale etti ve ediyor. Ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor." dedi.