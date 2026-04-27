27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Malatya'da peş peşe depremler

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, 3,9 ve 4,4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada 'Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır.' dedi.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 15:48 - Güncelleme:
Malatya'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesinde 3,9 ve 4.4 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana geldi.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 15.42'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 16,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"DEPREMDE OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMAMIŞTIR"

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada "Malatya Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde olumsuz bir ihbar alınmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

