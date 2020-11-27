İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2020 Cuma / 11 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,793
  • EURO
    9,2987
  • ALTIN
    453.339
  • BIST100
    1343.13
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
Güncel

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Pütürge ilçesi olan deprem çevre illerden de hissedildi.

27 Kasım 2020 Cuma 11:39 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 11:58
ABONE OL

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık" dedi.

 Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Deprem tahminim 10 saniye kadar sürdü. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var." açıklamasında bulundu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.