27 Kasım 2020 Cuma 11:39 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 11:58

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde saat 11.27'de yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Malatya Valisi Aydın Baruş deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Deprem tahminim 10 saniye kadar sürdü. Bize ulaşmış olumsuz bir durum yok. Bazı ahşap evlerde hasar var." açıklamasında bulundu.