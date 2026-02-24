İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2026 Salı / 8 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8629
  • EURO
    51,6892
  • ALTIN
    7222.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Malatya'da soygun girişimi: O anlar kamerada

Malatya'da bir kuyumcuyu silah tehdidiyle soymaya çalışan zanlı ve suç ortağı, dron destekli operasyonla yakalandı.

IHA24 Şubat 2026 Salı 15:48 - Güncelleme:
Malatya'da soygun girişimi: O anlar kamerada
ABONE OL

Olay, saat 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir kuyumcuya giren eli silahlı S.C.Ş., iş yeri sahibine tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını istedi. İş yeri sahibinin şahsın talebine olumsuz yanıt vererek çığlık atması üzerine panikleyen zanlı, bindiği ticari taksi ile bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlının havaalanı istikametine gidebileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi mevkiindeki dağlık bir alana kaçan S.C.Ş.'yi, suç ortağı olduğu tespit edilen H.G. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! Bebeğin darp edildiği kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.