Malatya'da soygun girişimi: O anlar kamerada

Olay, saat 11.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi Terminal Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan bir kuyumcuya giren eli silahlı S.C.Ş., iş yeri sahibine tezgah üzerine koyduğu çantayı doldurmasını istedi. İş yeri sahibinin şahsın talebine olumsuz yanıt vererek çığlık atması üzerine panikleyen zanlı, bindiği ticari taksi ile bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlının havaalanı istikametine gidebileceği bilgisi üzerine çalışma başlatan ekipler, Akçadağ ilçesi Aksaray Mahallesi mevkiindeki dağlık bir alana kaçan S.C.Ş.'yi, suç ortağı olduğu tespit edilen H.G. ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Zanlıların Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.