İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Malatya'da şüpheli ölüm: Kanlar içinde bulundu! Polis harekete geçti
Güncel

Malatya'da şüpheli ölüm: Kanlar içinde bulundu! Polis harekete geçti

Malatya'da yol kenarında kanlar içerisinde bulunan bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 09:46
ABONE OL

Malatya'da yol kenarında kanlar içerisinde bulunan bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Darende ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Somuncubaba Bulvarı üzerinde yol kenarında kanlar içerisinde bulunan 58 yaşındaki Hamit Kalay ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki bazı vatandaşların şahsa bir tırın çarptığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken Z.K. idaresindeki 06 ECH 286 plakalı tır Malatya merkez İPAŞ mevkiinde durdurularak inceleme yapıldı. Sürücü kazaya karışmadığını belirtirken, ekipler araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Mızrak:Tam isabet, sıfır engel

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.