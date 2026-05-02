Malatya'da şüpheli ölüm: Kanlar içinde bulundu! Polis harekete geçti

Malatya'da yol kenarında kanlar içerisinde bulunan bir şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Darende ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Somuncubaba Bulvarı üzerinde yol kenarında kanlar içerisinde bulunan 58 yaşındaki Hamit Kalay ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Darende İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çevredeki bazı vatandaşların şahsa bir tırın çarptığını iddia etmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlatırken Z.K. idaresindeki 06 ECH 286 plakalı tır Malatya merkez İPAŞ mevkiinde durdurularak inceleme yapıldı. Sürücü kazaya karışmadığını belirtirken, ekipler araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Olayın kaza mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığının belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.