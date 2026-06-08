Malatya'da tarihi gün! Başkan Er: Arslantepe Yarı Maratonu geleneksel hale gelecek

Malatya, sporun birleştirici gücüyle yeniden ayağa kalkışının önemli bir simgesine ev sahipliği yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Türkiye Atletizm Federasyonu, Malatya Valiliği, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinin destekleriyle bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu hem sportif yönü hem de taşıdığı anlam bakımından büyük bir heyecan ve coşkuya sahne oldu.

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır yıkım yaşayan Malatya'nın yeniden toparlanma ve geleceğe umutla yürüme sürecinin önemli bir parçası olan organizasyon, spor aracılığıyla dayanışma, birlik ve moral mesajı verdi. Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Arslantepe'nin adını uluslararası arenaya taşıyan maraton, şehrin sosyal ve kültürel canlanmasına da büyük bir katkı sundu. 21 kilometre yarı maraton, 10 kilometre koşusu ve 4,2 kilometre halk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyona yoğun ilgi gösterildi. Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Etiyopya, Ukrayna, Meksika, Romanya ve Gürcistan'dan gelen profesyonel sporcular da yarışlarda yer alarak etkinliğe uluslararası bir kimlik kazandırdı. 21 ve 10 kilometrelik parkurlarda milli ve lisanslı atletlerin kayıt yaptırdığı maraton, yüksek katılımıyla dikkat çekti. Sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, sadece kilometrelerin koşulduğu bir yarış olmanın ötesinde; Malatya'nın dayanıklılığını, azmini ve yeniden yükselişini tüm dünyaya gösteren güçlü bir mesaj niteliği de taşıdı. Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, sporun evrensel diliyle farklı ülkelerden insanları aynı hedefte buluştururken, Malatya'nın geleceğe güvenle yürüyen yüzünü de en iyi şekilde gösterdi. Bu anlamlı organizasyonun önümüzdeki yıllarda geleneksel hale gelerek Türkiye'nin önemli spor etkinlikleri arasında yer alması hedefleniyor.

21K'da 200 atlet, 10K'da 350 atlet, halk koşusu ile 1500'e yakın sporcunun katıldığı maratonda 26 elit atlette koştu. Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu'nda 45 hakem görev yaptı.

Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu 4.2 kilometrelik halk koşusuyla başladı. Yüzüncü Yıl Kent Parkında start alan koşuda; Malatya Valisi Seddar

Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, MTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem ve Türkiye Atletizm Federayonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ da katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, halk koşusu öncesi yaptığı konuşmada, "Depremin yaralarını büyük ölçüde sarmış, yeniden ayağa kalkmış ve normalleşme sürecini başarıyla tamamlayan bir Malatya tablosunu burada en güzel şekilde sergiliyoruz. Bu organizasyonun şehrimiz adına çok önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum.

Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyor, güzel dereceler ve yeni rekorlar bekliyoruz. Allah'ın izniyle bugün üç farklı etapta yarışmalar gerçekleştirilecek. Her bir yarışmanın hem spor camiasında hem de kamuoyunda ses getireceğine inanıyorum. Bu maratonu bundan sonra geleneksel hale getirerek her yıl düzenlemeyi hedefliyoruz. Bu ilk organizasyonda elde edeceğimiz başarılı sonuçlar, maratonun geleceği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise "Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü hayatımıza daha fazla katıyor, Malatya'nın yeniden yükselişine hep birlikte tanıklık ediyoruz.

Bu organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan başta Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanımız olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum"diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit de; "Şehrimiz her geçen gün daha da güçlenerek geleceğe yürüyor. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu maraton da bunun en önemli göstergelerinden biridir" ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ise "Bugün burada protokol yok herkes koşucu. Yarışmacılara başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ ise "İlk kez düzenlenmesine rağmen binin üzerinde katılımcının yer aldığı böylesine büyük bir organizasyon, Türkiye'de çok az etkinliğe nasip olmuştur.

Malatya, sahip olduğu kadim tarihi ve köklü medeniyet birikimiyle hepimiz için çok kıymetli bir şehir. Ancak Malatya sadece tarihiyle değil, spor alanındaki başarılarıyla da öne çıkan önemli bir spor kentidir. Pek çok branşta başarılı sporcular yetiştirmiş olan bu şehir, atletizm açısından da büyük bir potansiyele sahiptir.

Türkiye Atletizm Federasyonu olarak Malatya'ya özel önem veriyoruz. İnşallah yapımı devam eden atletizm stadının tamamlanmasıyla birlikte bu şehirden daha fazla Türkiye şampiyonu, daha fazla rekortmen sporcu yetişeceğine yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 4.2 kilometrelik halk koşusu start aldı. Yüzüncü Yıl Kent Parkı çevresinde gerçekleştirilen ve 7'den 70'e herkesin katıldığı yarış büyük heyecana sahne oldu.

10K koşusu ise Mehmet Buyruk Caddesinden başladı. Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in verdiği startla başlayan yarış, Yüzüncü Yıl Kent Parkında sona erdi.

Profesyonel milli sporcuların yer aldığı 21K Yarı Maratonu ise Arslantepe Höyüğü önünden start aldı. Startı, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın verdi. Profesyonel atletlerin yer aldığı yarış, Yüzüncü Yıl Kent Parkında tamamlandı.

21K Yarı Maratonda dereceye giren sporcular şöyle oluştu:

Kadınlar

1-Betselot Abdualem Tadesse

2-Fatma Karasu

3-Yonca Kutluk

4-Dilek Öztürk

5-Liz Romo

6-Fatma Arık

7-Özlem Kaya Alıcı

8-Elif Mert

9-Semra Kapucu

10-Nilay Esen

Erkekler

1-Hüseyin Can

2-Ahmet Alkanoğlu

3-Mervan Haykır

4-Fetene Alemu Regasa

5-Bahattin Üney

6-Yavuz Ağralı

7-Sezgin Uluhan

8-Mehmet Kalyoncu

9-Muahhmed Furkan Şanlı

10-Eyyüp Yabatu

10K YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN SPORCULAR ŞUNLAR:

Kadınlar

1-Dilek Koçak

2-Demet Mutlu

3-Hasibe Demir

4-Gonca Ateş Arıkan

5-Ayşe Eda Kinacı Öğüt

6-Nefes Şeyla Tığlı

Erkekler

1-Sezgin Ataç

2-Enbiya Yazıcı

3-İsmail Taşyürek

4-Hakan Çoban

5-İbrahim Karateker

6-Halil Sade

HALK KOŞUSUNDA DEREYE GİREN SPORCULAR ŞÖYLE OLUŞTU:

Kadınlar

1-Derya Köse

2-Zeynep Ertaş

3-Zehra Yaylacı

4-Maria Rabolcova

5-Nil Bozkurt

Erkekler

1-İbrahim Karateker

2-Barış Demirtaş

3-Onur Döner

4-Eyüp Ül

5-Ömer Önder Karabulut

10K YAŞ GRUPLARI

Kadınlar

35-39

1-Demet Mutlu

2-Inna Dalkıran

3-Elif Korkut

40-44

1-Gonca Ateş Arıkan

2-Nefes Şeyla Tığlı

3-Tuba Bozkurt

45-49

1-Ayşe Eda Kınacı Öğüt

2-Arzu Karataş

3-Meryem Güneyli

50-54

1-Terese Puidokaite

2-Özge Öner Doğan

55-59

1-Feriha Satılmış

2-Sunay Çilek

3-Valeria Lasala

60-64

1-Çiğdem Besler

Erkekler

35-39 Yaş

1-Erkan Çiftçi

2-Ferit Aslantaş

3-Oğuzhan Yıldırım

40-44 Yaş

1-Harun Esen

2-Onur Ergün

3-Muhammed Şahin Balcı

45-49 Yaş

1-Halil Tekin

2-Halil Özsoy

3-Ahmet Doğan

50-54 Yaş

1-Selahittin Akdemir

2-Yahye Çakır

3-Fahri Karabaş

55-59 Yaş

1-Ramazan Bozkurt

2-Abdurrahman Demir

3-Orhan Şevli

60-64 Yaş

1-Turgay Albayram

2-Zafer Ayyıldız

3-Suat Demirci

65-69 Yaş

1-Mustafa Ekseri Avanoslu

2-Necati Kukul

3-Hilmi Yumrutepe

70-74 Yaş

1-Mehmet Ferit Gündoğdu

2-Halit Tunç

75+ Yaş

1-Hasan Hüseyin Uluçay

21K Yarı Maraton Yaş Grupları

KADINLAR

35-39 Yaş

1-Özlem Kaya Alici

2-Elif Mert

3-Nilay Esen

40-44 Yaş

1-Bahar Özacar

2-Arzu Saldıray

45-49 Yaş

1-Gülseren Pilavcı

2-Mesude Öden

50-54 Yaş

1-Yasemin Karasu Dönmez

2-Eren Tezsezener

55-59 Yaş

1-Sevim Evecen

2-Belgin Büyükşahin

60-64 Yaş

1-Birsen Kılıç

2-Seher Gazan

65-69 Yaş

1-Fatma Sıkı

2-Meryem Uçar

70-74 Yaş

1-Aysel Yıldız

ERKEKLER

35-39 Yaş

1-Muhittin Gürhan

2-Rıdvan Aykul

3-Emre Akçetin

40-44 Yaş

1-Eyyüp Yabatu

2-Burak Ertürk

3-Nihat Korucu

45-49 Yaş

1-Ercan Pilavcı

2-Mehmet Lütfullah Akyüz

3-Hüseyin Pamuk

50-54

1-Muhsin Ulusoy

2-İsmail Kaban

3-İbrahim Halil Yakut

55-59 Yaş

1-Yavuz Yıldız

2-Cevdet Aydemir

3-Mehmet Adil Alan

60-64 Yaş

1-İbrahim Koçak

2-Ali Kemaloğlu

3-Abdullah Parlakkan

65-69 Yaş

1-Ali Turan

2-İsmail Taşdemir

3-Recep Hüseyin Yalçıntepe

70-74 Yaş

1-İsmail Tozlu

2-Mehmet Mesut Elbeyi

3-Necmi Tadır

75+ Yaş

1-Abdulkadir Kortun

2-Nevzat İçyer

3-Rıza Demir

Yarışmaların tamamlanmasının ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine; Malatya Valisi Seddar Yavuz, 2.Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 7. Anajet Üs Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Serdar Akkoyun, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti İl Başkanvekili Naci Şavata, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün; tarihle sporun, kültürle kardeşliğin buluştuğu çok özel bir organizasyonun mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kez düzenlediğimiz Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu için dünyanın farklı ülkelerinden, Türkiye'nin dört bir yanından ve şehrimizden katılım sağlayan tüm sporcularımıza, misafirlerimize ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bana en sık sorulan sorulardan biri şu oldu "Neden Arslantepe Yarı Maratonu"

Bunun birkaç önemli sebebi var. Birincisi, Arslantepe yalnızca Malatya'nın değil, insanlık tarihinin en önemli miraslarından biridir. Bu nedenle maratonumuza Arslantepe adını vererek hem bu eşsiz tarihi mirası tanıtmak hem de Malatya'nın kültürel zenginliğini tüm dünyaya duyurmak istedik.

İkinci önemli sebep ise şehrimizin yaşadığı büyük afet sürecidir. 6 Şubat depremlerinde Malatya olarak çok ağır bir yıkım yaşadık. Ancak Allah'a şükürler olsun ki güçlü bir devletimiz, güçlü bir liderliğimiz ve büyük bir dayanışma ruhumuz vardı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bakanlarımızın destekleriyle, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, valimizin, milletvekillerimizin ve tüm kamu kurumlarımızın özverili çalışmalarıyla bu zorlu sürecin üstesinden geldik.

Bugün bu maratonla yalnızca bir spor organizasyonu gerçekleştirmiyoruz; aynı zamanda Malatya'nın yeniden ayağa kalkış hikâyesini Türkiye'ye ve dünyaya anlatıyoruz. Biz sadece deprem yaralarını sarmaya çalışan bir şehir değiliz. Aynı zamanda geleceğini planlayan, vizyonunu ortaya koyan bir şehiriz. Malatya'nın tarihi mirasını güçlendirmek, turizm potansiyelini geliştirmek ve geleceğin şehir vizyonunu oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Bir yandan deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürütürken, diğer yandan geleceğin sporcularını yetiştirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Spor alanında yaklaşık 4 milyar liralık yatırımla; yarı olimpik yüzme havuzları, modern spor kompleksleri, tenis kortları ve toplam 62 gençlik ve spor tesisini şehrimize kazandırıyoruz. Böylece gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sporla daha fazla buluşmasını sağlıyoruz.

Bu yatırmaların hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize, yerel yöneticilerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Şunu özellikle ifade etmek isterim ki; bugün bu maratona katılan herkes bizim gözümüzde kazanmıştır. Çünkü burada asıl kazanan spor, kardeşlik, dayanışma ve Malatya olmuştur. İnanıyorum ki Arslantepe Yarı Maratonu önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek, uluslararası alanda daha güçlü bir marka haline gelecek ve çok daha geniş katılımlara ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında şunları kaydetti "Bizler, şehrimizi yeniden imar ve inşa ederken sadece binalar yapmakla yetinmiyor; aynı zamanda insanlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltecek, şehrimizin ekonomisini, ticaretini, kültürünü ve sporunu geliştirecek, geleceğe dair umutlarımızı güçlendirecek etkinliklerle vatandaşlarımızla bir araya gelmeye büyük önem veriyoruz. Bugün artık geleceğe daha umutla bakma zamanıdır. Ümit ediyorum ki bugün başlayan bu yolculuk, yıllar boyunca devam edecek güçlü bir geleneğe dönüşecektir."

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak da; "Bugün Malatya'mız; güzelliğin, sevincin, hoşgörünün ve sporun öne çıktığı özel bir gün yaşıyor. Bizler de bu güzel atmosferin mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte paylaşıyoruz. Arslantepe, Malatya'mızın en önemli kültürel ve turistik değerlerinden biridir. İnsanlık tarihinin en önemli miras alanlarından biri olan Arslantepe'de ilk devlet sisteminin izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle bugün gerçekleştirilen bu organizasyon sadece bir spor etkinliği değil; aynı zamanda Malatya'nın tarihini, kültürünü ve yeniden ayağa kalkma hikâyesini dünyaya anlatan önemli bir buluşmadır" diye konuştu.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Dr. Ahmet Karadağ da "Çok güzel bir yarışa hep birlikte tanıklık ettik. Yarışlarımız artık sona yaklaşırken, ilk kez düzenlenen bir organizasyonda 1300'e yakın sporcunun katılım göstermesi gerçekten büyük bir başarıdır. Dünyanın birçok yerinde ilk kez yapılan yarışlarda bu sayılara ulaşmak kolay değildir. Bu nedenle elde ettiğimiz katılımdan ve ortaya çıkan tablodan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl ilki düzenlenen Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu, 21K, 10K, 4.2K halk koşusu ve yaş gruplarında dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edilmesiyle sona erdi. Sporculara, kupa ve madalyaları takdim edilirken 2 milyon lira para ödülü dağıtıldı.