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Güncel

Malatya'da terör örgütü PKK'nın inleri dağıtıldı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı değerlendirilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.

AA12 Ocak 2021 Salı 15:55 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 15:55
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesi Yandere Mahallesi Haydaran Yaylası bölgesinde arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi.

Aramalarda, kayaların arasına gizlenmiş bölücü terör örgütü mensuplarınca 2014-2015 yıllarında kullanıldığı değerIendirilen 2 uyku tulumu, 1 eşofman altı, 8 kullanılmış kışlık çorap, 3 yatmak için kullanılan mad parçaları, 27 kas gevşetici ilaç, 2 pet şişe içerisinde silah temizlemede kullanılan yağ, 200 metrelik ip makarası, 30 metrelik plastik ip, 1 soba, 7 soba borusu, 199 muhtelif mutfak araç ve gereçleri, 57 boş konserve kutusu, 13 boş su kabı, 3 içi dolu sıvı bulaşık deterjanı ele geçirildi.

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