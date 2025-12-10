İSTANBUL 13°C / 7°C
  Güncel
  • >
  • Güncel
  • >
  Malatya'da trafik faciası: Minibüs tıra çarptı, 3 kişi can verdi
Güncel

Malatya'da trafik faciası: Minibüs tıra çarptı, 3 kişi can verdi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün tıra çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 11:44 - Güncelleme:
Malatya'da trafik faciası: Minibüs tıra çarptı, 3 kişi can verdi
ABONE OL

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde tıra çarpan minibüsteki 3 kişi hayatını kaybetti.

Mustafa Nuri Taşkanat idaresindeki 38 YD 898 plakalı minibüs, Kayseri-Malatya kara yolu Çayırdüzü mevkisinde, aynı yönde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 AHY 083 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, minibüsteki 3 kişiden sürücü Mustafa Nuri Taşkanat ile Saadet Taşkanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini, Rukiye Sarımermer'in de ağır yaralandığını belirledi.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Sarımermer de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

