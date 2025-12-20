İSTANBUL 14°C / 8°C
  Malatya'da trafik kabusu: Üç ayrı kazada çok sayıda yaralı
Güncel

Malatya'da trafik kabusu: Üç ayrı kazada çok sayıda yaralı

Malatya'da art arda meydana gelen üç farklı trafik kazasında otomobil, tır ve çapa motoru kazaya karıştı. Kazalarda 5 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

20 Aralık 2025 Cumartesi 21:13
Malatya'da trafik kabusu: Üç ayrı kazada çok sayıda yaralı
Malatya'da meydana üç ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Malatya- Ankara karayolu Yakınca yol ayrımı mevkiinde meydana gelen kazada, 44 FC 039 plakalı Fiat Doblo marka araçla, 35 RJR 43 plakalı tır çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Doğanşehir Sürgü Mahallesi mevkiinde meydana gelen diğer bir kazada ise M.Ü. (64) idaresindeki 27 AIL 253 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan N.Ü. (56), B.Ü (18) yaralandı.

Doğanşehir Erkenek Mahallesi'nde çapa motorunun şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen diğer bir kazada da 3 kişi yaralandı.

Yaralıların kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

