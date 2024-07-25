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Malatya'da traktör faciası! Yol kenarında oynayan 2 çocuk hayatını kaybetti

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yoldan çıkan traktörün çarptığı 4 çocuktan 2'si öldü, traktörü kullanan çocuk gözaltına alındı.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 07:41 - Güncelleme:
Malatya'da traktör faciası! Yol kenarında oynayan 2 çocuk hayatını kaybetti
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Ören Mahallesi'nde 11 yaşındaki K.A. idaresindeki 44 AEL 870 plakalı traktör, yoldan çıkarak yol kenarında oynayan 4 çocuğa çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar G.Ş. (7), A.K. (7), Zelal Yıldırım (11) ve Ada Yıldırım (7) ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen Zelal ve Ada Yıldırım hayatını kaybetti, 11 yaşındaki sürücü K.A. ise gözaltına alındı.

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