10 Eylül 2025 Çarşamba
  • Malatya'da tren kazası: Kafa kafaya çarpıştılar
Malatya'da tren kazası: Kafa kafaya çarpıştılar

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde demir cevheri taşıyan yük treni ile yakıt taşıyan başka bir yük treni kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili teknik inceleme ve adli soruşturma başlatıldı.

10 Eylül 2025 Çarşamba 14:37
Kaza, Malatya-Sivas demir yolu hattında, Hasançelebi tren istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hasançelebi istasyonunda demir cevheri yükleyen yük treni ile İskenderun'dan yola çıkan yakıt tankeri taşıyan yük treni, ters istikametlerden seyir halindeyken kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine AFAD, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama kurtarma ve güvenlik önlemleri çalışmalarını yürütürken, ilk belirlemelere göre kazada 1 kişi yaralandı.

Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın sinyalizasyon hatasından kaynaklandığı ileri sürülürken, olayla ilgili teknik inceleme ve adli soruşturma başlatıldı.

