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Malatya'da yolcu treniyle otomobil çarpıştı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hemzemin geçitte yolcu trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

AA12 Mayıs 2024 Pazar 00:13 - Güncelleme:
Malatya'da yolcu treniyle otomobil çarpıştı: Araç sürücüsü hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, Dilek Mahallesi'nde Alper Efe Eroğlu (17) idaresindeki 44 EK 597 plakalı otomobile hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada, Sivas-Malatya seferini yapan yolcu treni çarptı. Çarpma sonucu otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Eroğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Eroğlu'nun cesedi Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından araç çekici yardımıyla raylardan kaldırıldı.

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