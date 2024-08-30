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Malatya'da yük treni faciası: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde rayların üzerinden karşıya geçmek isteyen çapa motoruna yük treni çarptı. Kazada anne ve 2 çocuğu hayatını kaybederken baba ise ağır yaralandı.

AA30 Ağustos 2024 Cuma 17:02 - Güncelleme:
Malatya'da yük treni faciası: Anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, baba ağır yaralı
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Malatya'dan Elazığ istikametine giden yük treni, Ağılyazı Mahallesi mevkisinde raylardan geçen ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine, kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, tarım aracındaki anne Leyla ve çocukları Esma ve Muaz hayatını kaybederken, baba Orhan Acar yaralandı.

Yaralı baba, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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