Güncel

Malatya'da yürek yakan olay: 12 yaşındaki öğrenci kurtarılamadı

Malatya'da okuyan 12 yaşındaki bir kız öğrenci, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

IHA24 Kasım 2025 Pazartesi 13:45 - Güncelleme:
Malatya'da yürek yakan olay: 12 yaşındaki öğrenci kurtarılamadı
Malatya'da kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı. Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

