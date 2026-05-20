Malatya'daki deprem sonrası siyasilerden art arda geçmiş olsun mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin." ifadelerini kullandı.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN MALATYA'DAKİ 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz ivedilikle hazırlıklarını tamamlamıştır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."

BAKAN KURUM: EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Malatya'mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

BAKAN ÇİFTÇİ: "(MALATYA DEPREMİ) AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Bakan Çiftçi, Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depreme dair resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydan geldiğini ve depremin Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerinde de hissedildiğini belirten Çiftçi, "AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Duran, hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm kurum ve birimlerimiz, kendi görev ve sorumluluk alanlarında saha tarama ve durum tespit çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çok şükür an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızdan, resmi kurumlarımızın yapacağı açıklamaları ve teyitli bilgileri takip etmelerini, doğruluğu teyit edilmemiş paylaşımlara itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz. Rabbim, milletimizi her türlü afetten ve felaketten muhafaza eylesin."

BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN MALATYA'DAKİ 5,6 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREME İLİŞKİN PAYLAŞIM

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."