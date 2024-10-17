Malatya'daki depremden 249 kişi etkilendi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar tespiti çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir" dedi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Malatya'da dün meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası depremin etkilediği illerde çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerleşim yerlerinde köy köy, mahalle mahalle başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Çalışmalara AFAD'dan 210 personel ve 55 araçla birlikte tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, STK'larımızdan toplam bin 216 personel ve 363 araç katıldı. Depremden sonra en büyüğü 3.3 olan 194 artçı meydana geldi. Sağlık Bakanlığımızdan alınan bilgiye göre depremden Malatya'da 55, Elazığ'da 111, Şanlıurfa'da 37, Diyarbakır'da 19, Adıyaman'da 18, Erzincan'da 6 ve Kahramanmaraş'ta 3 olmak üzere toplam 249 vatandaşımız etkilenmiştir. Elazığ'da 9, Malatya'da 2 toplam 11 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezimize bin 475 ihbar geldi. Bu ihbarların bin 223'ü bilgi, 252'si de yardım amaçlıdır. Kızılay tarafından Malatya ve Elazığ'da 12 bin kişilik yemek hizmeti verilmektedir" dedi.