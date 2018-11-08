Son Dakika Haberleri 8

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Malatya'daki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı tutuklandı

FETÖ'nün 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
 
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yürütülen koordineli çalışmalarda kent merkezinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 4 hücre evi tespit edildi.
 
Adreslere düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve farklı illerde haklarında yakalama kararı bulunan 3 zanlı sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan 2 zanlı ise Diyarbakır KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şantaj iddiasına kurşun güvenlik kamerasında

Şantaj iddiasına kurşun güvenlik kamerasında

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

OECD'den 'antibiyotiklere dirençli bakteri' uyarısı (Türkiye riskli ülkeler arasında)

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Saniyeler sonra dehşeti yaşadı

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

Whatsapp'ın bilinmeyen özelliği

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA