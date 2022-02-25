Malatya'daki meslek liseleri fabrika gibi çalışıyor

AA 25 Şubat 2022 Cuma 11:47 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 11:47

Kentte mesleki ve teknik eğitim verilen 21 lise "fabrika gibi" çalışarak, 2021'de okullarının atölyeleri ve laboratuvarında öğretmenlerin gözetiminde yapılan üretimle ülke ekonomisine katkı sağladı.

Öğrenciler, ürettikleri dezenfektan, sıvı sabun ve çamaşır suyu, yüzey temizleyici, masa, sıra, matbaa ve taşımalı yemek satışından gelir de elde etti.

Öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan mesleki tecrübe kazandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, AA muhabirine, meslek liselerinin fabrikalaşmaya doğru gittiğini, sanayinin alt dalı gibi faaliyetlerini sürdürdüğünü anlattı.

Salgın döneminde kentin maske ve dezenfektan ihtiyacının karşılandığını, birçok alanda çalışmaların yapıldığını belirten Kanbay, şöyle konuştu:

"Malatya'daki meslek liselerinden Türkiye'deki okulların sıra ve masa ihtiyacının bir bölümünü üretme sürecine girdik. Öğretmen ve öğrencilerimiz ciddi bir emek sarf ediyor. Amacımız bunları güçlendirerek yaygınlaştırmaktır. Malatya'daki liselerimiz bir fabrika gibi çalışarak geçen yıl 17 milyon 747 bin liralık ciro elde etti. Bu yılki hedefimiz 20 milyon ciro elde edip bunun da katlanarak büyümesini sağlamak."

- "ÖĞRENCİ KENDİNİ İYİ YETİŞTİRİRSE HİÇBİR ZAMAN BOŞ KALMAYACAKTIR"

Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Cangir de okulda birçok alanda üretim yaptıklarını dile getirdi.

Okulun Kimya Teknolojisi Bölümü'nde temizlik ürünleri, Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'nda ise taşımalı yemek ürettiklerini anlatan Cangir, "Dezenfektan, çamaşır suyu, sıvı sabun, yüzey temizleyici ve cam temizleme deterjanı gibi ürünleri üretiyoruz. Yeşilyurt ve Yazıhan ilçelerindeki bütün okulların taşımalı yemeklerini üretiyoruz. Günlük 3 bin 500 kişilik yemek yapıp bütün merkezlere servis yapıyoruz. Öğrencilerimiz bu yemekleri yiyorlar." dedi.

Okulun geçen yılki cirosuna da değinen Cangir, şunları kaydetti:

"2021'de 3 milyon liralık ciromuz var. 600 ton civarında üretimimiz var. Erzincan ve Malatya'daki okulların temizlik ihtiyacını karşılıyoruz. 72 öğrencimiz buradan yararlanıyor ve 136 bin lira ücret aldılar. Okulumuzun demirbaş alımını da bu paradan karşılıyoruz. 100 bin liralık demirbaş alımı yaptık. Bakanlığımız çok güzel bir çalışma başlattı. Meslek liselerinden mezun olan öğrenci kendini iyi yetiştirirse hiçbir zaman boş kalmayacaktır. İş yeri açma ve ustalık belgesi de veriliyor."