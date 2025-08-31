Malatya'daki tarihi konaklar yeniden hayat bulacak

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 13 tarihi konak tekrar ayağa kaldırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde bulunan Lezzet Caddesi'ndeki tescilli ve tarihi konakların restorasyonu için Yeşilyurt Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü arasında, "Lezzet Caddesi Kentsel Tasarım Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında, kısa süre içinde çalışmalar başlayacak ve konaklar eski haline kavuşturulup hizmete açılacak.

"İlçemizin farklı bölgelerinde yer alan tescilli yapılar, sadece taş ve topraktan ibaret değil, geçmişimizin izlerini taşıyan, medeniyetimizin sessiz tanıklarıdır. Bu yapılar bizim hafızamız, kimliğimiz ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde, Lezzet Caddesi'nde bulunan 13 tescilli yapının restorasyon süreci hem bilimsel hem de tarihi hassasiyetler gözetilerek yürütülecek. Restorasyon çalışmalarımız sadece yapıları onarmakla kalmayacak, aynı zamanda o bölgelerin sosyal ve kültürel anlamda yeniden canlanmasına da vesile olacaktır."