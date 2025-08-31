İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ağustos 2025 Pazar / 6 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1932
  • EURO
    48,1741
  • ALTIN
    4561.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Malatya'daki tarihi konaklar yeniden hayat bulacak

6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki 13 tarihi konak, restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılacak.

AA31 Ağustos 2025 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Malatya'daki tarihi konaklar yeniden hayat bulacak
ABONE OL

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan 13 tarihi konak tekrar ayağa kaldırılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde bulunan Lezzet Caddesi'ndeki tescilli ve tarihi konakların restorasyonu için Yeşilyurt Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü arasında, "Lezzet Caddesi Kentsel Tasarım Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Protokol kapsamında, kısa süre içinde çalışmalar başlayacak ve konaklar eski haline kavuşturulup hizmete açılacak.

"İlçemizin farklı bölgelerinde yer alan tescilli yapılar, sadece taş ve topraktan ibaret değil, geçmişimizin izlerini taşıyan, medeniyetimizin sessiz tanıklarıdır. Bu yapılar bizim hafızamız, kimliğimiz ve geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde, Lezzet Caddesi'nde bulunan 13 tescilli yapının restorasyon süreci hem bilimsel hem de tarihi hassasiyetler gözetilerek yürütülecek. Restorasyon çalışmalarımız sadece yapıları onarmakla kalmayacak, aynı zamanda o bölgelerin sosyal ve kültürel anlamda yeniden canlanmasına da vesile olacaktır."

  • restorasyon çalışmaları
  • tarihi konaklar
  • Malatya tarihi konakları

ÖNERİLEN VİDEO

Doğada nefes kesen anlar! Boks maçı gibi kapışma

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.