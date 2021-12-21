Malatyalı esnaf doların düşüşünü halaylarla kutladı

AA 21 Aralık 2021 Salı 12:15 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 12:15

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, ticari hayatın merkezinde yer alan tarihi Şire Pazarı'ndaki meydanda toplanan esnaf, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek döviz kurlarındaki düşüşe sevindi.

Esnaf Ramazan Kurtuluş, grup adına yaptığı konuşmada, dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "yumruğunu masaya vurduğunu", Şire Pazarı esnafının da "Dolara hayır" diyerek Erdoğan'ın yanında yer aldığını söyledi.

Hükümetin yanında olduklarını belirten Kurtuluş, "Bu gemi batarsa hepimiz batarız. Sağı solu olmaz bunun. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız. Dik duruşuyla sürekli yanında durduk bundan sonra da duracağız. Malatya halkı olarak doları istemiyoruz, biz TL ile yolumuza devam edeceğiz. Dolara hayır, istikrara evet diyoruz." dedi.

Kaynarca Mahallesi Muhtarı Mehmet Güner ise bugün Malatyalıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetin yanında olduğunu gösterdiğini anlatarak, "Bugün yaptığımız etkinlik sadece doların düşmesiyle ilgiliydi. Devletimizin yanındayız, dolar istemiyoruz. Dolar baronlarına karşı bugün burada çatlata çatlata davul çalıp oynadık. Rabbim devletimizin yanında olsun. Bu devleti yıkmaya çalışanlar dolarla veya hiçbir şeyle yıkamaz, başaramayacaksınız." diye konuştu.

Grup daha sonra olaysız dağıldı.