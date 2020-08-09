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  • Malatyalı girişimciden 'akrep zehri' hamlesi! Gramını 10 bin dolara ihraç edecek
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Malatyalı girişimciden 'akrep zehri' hamlesi! Gramını 10 bin dolara ihraç edecek

Malatyalı iş insanı Ferhat Alaca yıllardır akrep yetiştiriyor. Akrep zehrinin değerli olduğunu görünce yetiştirdiği akrep sayısını artırdı. Alaca, şimdi sağdığı akrep zehrini ihraç etmeyi planlıyor.

09 Ağustos 2020 Pazar 09:59 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 10:02
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Herkes korkarken, o ilgi duyuyordu. Malatya'da yaşayan iş insanı Ferhat Alaca, yıllar önce hobi olarak akrep yetiştirmeye başladı.

İnternetten akrep zehrinin değerli olduğunu öğrendi. Elindeki türlerin sayısını artırdı.

Işık görmeyen bir ortamda tutulan akrepler böceklerle besleniyor. Belli günlerde ise makine ile sağım yapılıyor.

TRT Haber'de yer alan habere göre, Alaca, "2 çeşit, bir andrekanus, bir levrus. Türkiye akrebi zaten bu 2 türde ve Türkiye'deki en zehirli 2 tür. 300 tane ile başladık. Şu an 300'ün çok üzerindeyiz. Yavruladılar bu hayvanlar. Kendi tasarladığımız bir makineyle sağıyoruz. Akrebi sabitleyip kuyruğuna elektrik veriyoruz. 12 volt bir elektrik. Onu tehdit alıp zehrini bırakıyor. İngiltere'de bir arkadaşımıza bu hayvanların örneklerini gönderdik. Orada bir fabrikayla görüşmekteyiz." diye konuştu.

Ferhat Alaca, akrep zehrinin gramını yaklaşık 10 bin dolara İngiltere'ye ihraç etmeyi planlıyor.

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