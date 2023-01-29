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Malatya'nın ''Bilik Ekmeği'' tescillendi

Malatya mutfağının geleneksel tatlarından biri daha coğrafi işaret belgesi aldı. 'Bilik Ekmeği', Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

TRT Haber29 Ocak 2023 Pazar 11:51 - Güncelleme:
Malatya'nın ''Bilik Ekmeği'' tescillendi
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Yağ ve süt ile yoğrulan hamur, mayalandıktan sonra oklavayla açılıyor. Üzerine un, pekmez, yumurta, susam, haşhaş ve çörek otundan hazırlanan karışım sürülüyor.

Ardından tandırda pişirilmeye bırakılıyor.

Ortaya Malatya mutfağının geleneksel tatlarından, bilik ekmeği çıkıyor.

Malatya'nın bu yöresel lezzetine, coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

İlçenin tescilli lezzet sayısı 17'ye yükseldi

Geçmişten günümüze ulaşan bir lezzet olan bilik ekmeğini kimi kendi pişiriyor kimi de satın alıyor. Bazı ailelerin geçim kaynağı olan ekmek, uygun şartlarda muhafaza edildiğinde uzun süre bozulmadan kalıyor.

Bilik ekmeğine verilen belgeyle Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinin tescilli lezzet sayısı 17'ye yükseldi.

  • Bilik Ekmeği
  • Malatya
  • Türk Patent ve Marka Kurumu

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