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Malazgirt nerede? Malazgirt nereye bağlı?

Malazgirt nerede? Malazgirt nereye bağlı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Malazgirt Zaferi 948 yaşında. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı kutlamaları için heyecan dorukta. Bugün başlayan kutlamalar, üç gün sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde tüm vatandaşları Malazgirt'e davet etti. Erdoğan, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu.

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Malazgirt nerede? Malazgirt nereye bağlı? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor. Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlamalar başladı. Bugün başlayan kutlamalar üç gün sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek kutlamalara katılmaları için vatandaşlara davette bulundu. Malazgirt Zaferi kutlamaları ile ilgili tüm detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 
 
MALAZGİRT NEREDE? MALAZGİRT NEREYE BAĞLI?
Malazgirt, Muş'un en doğusunda yer alan ilçesidir. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunan Malazgirt, harita üzerinde nerede yer aldığı ile araştırılıyor. İşte, Malazgirt hakkında detaylı bilgiler
 
Malazgirt ve çevresi yakın diğer bölgelerde olduğu gibi şu devletlerin egemenliğinde kalmıştır: Asurlular, Hasaniler, Urartular, İskitler, Ermeniler, Gürcüler, Medler, Pers, Roma, Partlar, Sasani, Bizans, Emeviler, Abbasiler, Selçuklu, Ahlatşahlar, Anadolu Selçukluları, Moğollar, İlhanlılar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Timur, Eyyubi, Osmanlı, Safeviler. Daha sonraları tekrar Osmanlı hakimiyetine girer. Urartular dönemi, Pers dönemi, Ermeni Krallığı dönemi ve 1071 Malazgirt Savaşı ve Selçuklu dönemi ilçe tarihi açısından önemlidir. 1071´de Selçuklu sultanı Alparslan Malazgirt´te Bizanslıları yener. Bu zafer,hem Türk birlikteliği için hem de Malazgirt tarihi için önemli bir yere sahiptir.
 
Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü  1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur. Doğusunda Ağrı-Patnos, batısında Muş-Bulanık, Kuzeyinde Erzurum-Karaçoban ve Karayazı Güneyinde Bitlis-Ahlat İlçeleri ile komşu olup, Fırat Nehrinin bir kolu olan Murat nehri ilçenin hemen kuzeyinden geçmektedir. İlçe birinci derece deprem bölgesindedir.

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