Malazgirt Zaferi kutlama mesajı 2020: Malazgirt Zaferi görselleri ve kutlama mesajları

26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:28 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 11:28

Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ve Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen ve sonucunda Anadolu'nun kapılarını Türklere açan muharebe Malazgirt Zaferi 946. Yıl dönümü kutlanıyor. Bu önemli günün yıl dönümünde Malazgirt Zaferi kutlama mesajı ve Malazgirt Zaferi görselleri Whatsapp, Instagram ve Facebook'ta paylaşılıyor. 26 Ağustos 1071'den bu yana her yıl gururla anılan günün sevincini paylaşmak isteyenler için Malazgirt Zaferi kutlama mesajı ve Malazgirt Zaferi görselleri sizlerle...

26 Ağustos 1071’de Alparslan önderliğinde yönetilen Selçuklu Ordusu, Bizans Ordusunu yerle bir etmiş ve anadolunun kapılarını Türklere açmıştır. Sizlerde bu önemli günü Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter benzeri uygulamalar üzerinden Malazgirt Zaferi görselleri, sözleri ve kutlama mesajları göndererek kutlayabilirsiniz…

MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA MESAJI

Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümünde büyük Hakanımız Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad ediyorum. Kanlarıyla destan, cesaretleriyle tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun

Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum.

Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutlarım

Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor.

Bu zafer, zaferler zaferidir. Bu zafer Türk'e 2. anayurdu Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açmış, geleceğini tayin etmiştir. Türkiye'nin kurulmasını sağlayarak, tüm dünya tarihini kökten değiştirmiştir. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 949. yılını kutlarım.

Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi'nin 949. yıldönümü vesileyle bu vatanin bizlere yurt edinilmesinde canını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum

Malazgirt, sadece bir zafer değildir. Anadolu'nun ebedi yurdumuz olacağının tapusu ve Peygamberin takdiri ile taçlanacağı bir mühürdür. Malazgirt Zaferi'nin 949. yılı kutlu olsun.

Üzerinden yüzyıllar geçmesine rağmen Malazgirt Zaferi'nin ruhu milletimizin hala sinesinde diridir. O ruh, bugün istikbalimizin ve bağımsızlığımızın teminatıdır. Bu inanç ve düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü tebrik ediyor, Büyük Komutan Sultan Alparslan'ı ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum.

Sultan Alparslan, asırlar boyunca sürecek olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan ortak yaşam kültürünün temellerini atmıştır. Bugün bizleri güçlü kılan, önümüzde çıkan her zorlukla mücadele azmimizi artıran, farklılıklarımıza rağmen bir bütün olmamızı sağlayan kararlılık, 1071'de sergilenen kararlılık ve o güne hakim olan şuurun bugüne yansımasıdır bu vesileyle Malazgirt Zaferinin 949. Yıldönümü kutlarım.

Malazgirt Zaferimizin 949. yılı kutlu olsun. Köklerimize sarıldıkça bizi kimse yıkamayacak. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve devletimizin bekasını korumak öncelikli vazifemizdir. Anadolu'yu ebedi yurt edinmiş milletimizin hürriyetini, devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldırmak isteyen her türlü şer odağına karşı hepimiz son derece dikkatli ve basiretli olmalıyız. Bu vesileyle, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü kutluyor, başta büyük komutan Sultan Alparslan olmak üzere, milletimizin istiklali için canını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.

Her parçası ayrı güzelliklere sahip olan Anadolu coğrafyası, Malazgirt Zaferi ile vatanlaşmaya başlamış, bu coğrafyayı vatan kılma özlemi milletimizin tarihl yürüyüşünü ve yükselişini hızlandırmıştır. Bu duygularla Malazgirt Zaferi'nin Yıldönümü Kutlarım

Altaylardan çıkıp geldim, Malazgirt'te ne canlar verdim, Koskoca bir orduyu yendim, Türkoğlu Türküm ben… Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silah gücü bakımından üstün olan Bizans ordusunu destansı bir şekilde mağlup ettiği şanlı zaferin 949. yıldönümünü kutlamaktan onur ve gurur duymaktayız.

SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ

Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!

Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir.

Ey Askerler!… Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.

Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum.