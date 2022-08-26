Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlanıyor. Bu kutlu zaferin mimarı Sultan Alparslan sözleri de sosyal medyada paylaşılıyor. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan sözleri ve Malazgirt Zaferi mesajlarını haberimizde derledik. Sizlerde bu önemli günü Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter benzeri uygulamalar üzerinden Malazgirt Zaferi görselleri, sözleri ve kutlama mesajları göndererek kutlayabilirsiniz...

MALAZGİRT ZAFERİ MESAJLARI

Bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum...

Malazgirt Zaferi sadece bir meydan savaşı zaferi olarak değil Anadolu'da Türk devletinin kuruluş yılıdır. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Anadolu'yu yurt edinmemiz için kapıları açan atalarımıza ve şehitlerimize rahmet olsun. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silah gücü bakımından üstün olan Bizans ordusunu destansı bir şekilde mağlup ettiği şanlı zaferin 950. yıldönümünü kutlamaktan onur ve gurur duymaktayız.

1071 Anadolu'ya mührümüz; 2071 cihana hükmümüz olacak. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, Büyük Komutan Sultan Alparslan'ı ve tüm şehitlerimiz ile rahmet, minnet ve dua ile yad ediyorum. Mekanları cennet olsun..

1071, Malazgirt'ten bir gedik, Açıp girdik, bu toprağa yurt dedik. Bedel ise, bedelini ödedik, Bu memleket bizim, bu vatan bizim. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Altaylardan çıkıp geldim, Malazgirt'te ne canlar verdim, Koskoca bir orduyu yendim, Türkoğlu Türküm ben... Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

Türk tarihinde zafer ayı olarak bilinen Ağustos ayında, 1071 Malazgirt Zaferinin 950. Yıl dönümü ile paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar, en güzel mesajları, zafer tebrik sözlerini, resimli mesajları araştırıyor.

Malazgirt zaferiyle Anadolu ebedi sahiplerine kavuşmuştur. Selam olsun Sultan Alparslan'a ve bozkırın yağız atlılarına...

Malazgirt Zaferi sadece bir meydan savaşı zaferi olarak değil Anadolu'da Türk devletinin kuruluş yılıdır. Malazgirt Zaferi kutlu olsun.

"Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim." diyerek Anadolu'yu ebedi Türk yurdu kılan Sultan Alparslan ve Kahraman Ecdadımızı şükran ve minnetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun.

SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ

Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!

Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir.

Ey Askerler!... Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir.

Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum.

"Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir."

"Burada Allahu Teâlâ'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O'nun elindedir."

"Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum."