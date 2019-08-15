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Malazgirt Zaferi’ne  görkemli kutlama 

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan Malazgirt  Zaferi’nin 948. yılı kutlamalarının hazırlıkları devam ediyor. 26 Ağustos’ta başlayacak kutlamalar, üç gün sürecek. 

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Malazgirt Zaferi’nin 948. yılı bu sene de görkemli bir etkinliklerle kutlanacak. Muş’un Malazgirt ve Bitlis’in Ahlat ilçelerindeki kutlamalar zaferin yıldönümü olan 26 Ağustos’ta başlayacak ve üç gün sürecek. Urartular’dan Osmanlı’ya birçok medeniyetin izlerini taşıyan, Türkler’in Anadolu’ya girişinin kapısı ve ‘Anadolu’nun tapusu’ olarak nitelendirilen Ahlat’ta, kutlamalar için son hazırlıklar yapılıyor. Okçular Vakfı’nın desteğiyle düzenlenecek kutlamalar kapsamında dünyadaki üç ‘Kubbet-ül İslam’dan biri olan Ahlat, Malazgirt ruhunun yeniden yaşatılması için birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapacak. 

ERDOĞAN KATILACAK 

Çarho mevkiindeki ‘1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı’ ve yaklaşık 30 kıl çadırın kurulacağı 400 dönümlük alanda, yağlı ve karakucak güreşleri, okçuluk yarışmaları ve atlı okçuluk etkinliklerinin yapılacağı bölümler oluşturuluyor.   Sultan Alparslan’ın Türkler’e Anadolu’nun kapılarını açtığı Malazgirt’te de etkinliklerinin yapılacağı ‘Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı’nda hummalı çalışma yürütülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye’nin her yerinden binlerce kişinin katılacağı kutlamaların yapılacağı Danişmentgazi Mahallesi’ndeki 70 bin metrekarelik alanda, giriş kontrol ünitesi, 250 otobüslük otopark, ikram alanı, tuvalet, şadırvan, giriş takı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim ve hitabet alanı, protokol dinlenme yeri, 8 helikopter pisti ve protokol otoparkı inşa ediliyor.     

Feci kaza saniye saniye kamerada

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