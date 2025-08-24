İSTANBUL 29°C / 21°C
  • Güncel
  Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak
Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Duran, Kabine toplantısının 25 Ağustos Pazartesi günü Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını duyurdu.

24 Ağustos 2025 Pazar 12:59
Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplanacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın, Okçular Vakfınca Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenecek etkinliklere katılacağını bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta düzenlenecek etkinliklere katılım sağlayacağını, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin de Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacağını belirtti.

Erdoğan'ın 26 Ağustos Salı günü ise Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda vatandaşlarla buluşacağını kaydeden Duran, "Cumhurbaşkanı'mızın altını çizerek belirttiği üzere, 'Ecdadımızın izinde aynen yürüyeceğiz, bin yıllık kardeşliğimize sahip çıkacağız.' Anadolu'yu bizlere vatan haline getiren tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve gönül sultanlarımızı rahmetle, şükranla yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

