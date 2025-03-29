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Malcolm X ve Şenler'in 'benzer mücadeleleri' New York'taki Yankılar Sergisi'nde anlatılıyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Leyla Şahin Usta, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezinde açılan 'Yankılar Sergisi'nin, ABD'li siyahi Müslüman aktivist Malcolm X ile Türkiye'de muhafazakar kadınlar için önemli figürlerden Şule Yüksel Şenler'in benzer mücadelelerini anlattığını belirtti.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 20:11 - Güncelleme:
Malcolm X ve Şenler'in 'benzer mücadeleleri' New York'taki Yankılar Sergisi'nde anlatılıyor
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Usta, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Malcolm X Memorial Foundation Başkanı ve Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz olmak üzere, seçkin bir davetli grubunun katılımıyla açılan serginin, söz konusu iki önemli ismin "verdikleri mücadelenin benzerliğine" odaklandığını ifade etti.

AA muhabirine açıklama yapan Usta, "Türkiye'de 1960'lı yıllarda başörtülü bir kadın bir mücadele verirken, aynı yıllarda farklı bir kıtada Malcolm X'in de eşitlik, adalet ve özgürlük için mücadele verdiğini ve iki farklı coğrafyada aynı mücadelenin hayat bulduğunu, bunun da bugüne taşındığını anlatmak istedik." dedi.

Serginin, New York'taki BM Genel Merkezinde 4 Nisan'a kadar açık olacağını belirten Usta, bu sergi aracılığıyla, Malcolm X ve Şenler'in hayatları boyunca verdikleri mücadeleyi ve dünyaya bıraktıkları mirası gençlere aktarmayı amaçladıklarını vurguladı.

Usta, "Emine Erdoğan hanımefendinin başkanlığında Vakfımızın düzenlemiş olduğu bu etkinlikte ben Amerika'da bulunan tüm aktivistleri, insan hakları savunucularını ve ayrımcılıkla mücadele için ömrünü adamış herkesi davet ediyorum." diye konuştu.

Serginin, "insan haklarına dair sorunların tartışıldığı, adaletsizlik ve ayrımcılığa karşı çözümlerin konuşulduğu bir yer" olarak kabul edilen BM Genel Merkezinde açılmasının önemine işaret eden Usta, sergiyi Türkiye'ye de taşıyacaklarını söyledi.

AÇILIŞI EMİNE ERDOĞAN YAPTI

Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı İlyasah Shabazz ve diğer seçkin konuklarla birlikte açılışını yaptığı sergide, Şule Yüksel Şenler ile Malcolm X'in hayatlarının kırılma noktaları, toplum üzerindeki etkileri ve yaşamlarındaki önemli dönüşümler, kolajlar, alıntılar, fotoğraflar, mektup ve gazete kupürleri aracılığıyla sunuluyor.

Yankılar Sergisi'nin açılışına, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri İslamofobiyle Mücadele Özel Elçisi ve BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, Malcolm X'in aile yakınları ile Türk ve Amerikan toplumunun temsilcileri katıldı.

Davetliler, sergide, dünya tarihinde insan hakları konusunda önemli izler bırakmış iki figür olan Şule Yüksel Şenler ve Malcolm X'in hayatları boyunca verdikleri mücadeleye ilişkin detaylı bilgi edindi.

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