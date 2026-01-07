İSTANBUL 18°C / 14°C
Güncel

Malezya Başbakanı İbrahim Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

7 Ocak 2026 Çarşamba 16:27
Malezya Başbakanı İbrahim Ankara'da: Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i resmi törenle karşıladı.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve İbrahim'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından, bando iki ülke milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı, 21 pare top atışı yapıldı.

  • Erdoğan
  • Malezya Başkanı
  • resmi karşılama

