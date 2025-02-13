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Malezya Başbakanı İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu: Sizi ağırladığımız için çok şanslıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye ziyaretinden görüntüleri paylaştığı videoda teşekkürlerini ileten Malezya Başbakanı Enver İbrahim, 'Malezya ve Türkiye Cumhuriyeti iki ülke, tek yürektir. Pek çok Malezyalı sizi tanıyor, hareketlerinizi, hikayenizi izliyor ve açıklamalarınızı çok ciddiye alıyor' diyerek, Erdoğan'ı ağırladıkları için 'çok şanslı' olduklarını kaydetti.

AA13 Şubat 2025 Perşembe 18:13 - Güncelleme:
Malezya Başbakanı İbrahim'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür videosu: Sizi ağırladığımız için çok şanslıyız
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Malezya Başbakanı İbrahim, X sosyal medya platformundan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya ziyaretine ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video paylaştı.

İbrahim, paylaşımında, "Müslüman dünyasının lideri, adalet, insan hakları ve sadece Gazze'de değil tüm dünyada barış ve adil çözüm çağrısında bulunan" Erdoğan'ı ağırlamaktan onur duyduklarını vurguladı.

"Malezya ve Türkiye Cumhuriyeti iki ülke, tek yürektir." ifadesine yer verdiği paylaşımında İbrahim, Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmeye devam etmesi temennisinde bulundu.

"SİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ BİR AİLE DOSTUSUNUZ"

İbrahim, Erdoğan'ın ziyaretinin ülkesi için "son derece anlamlı ve zenginleştirici" olduğuna işaret ederek, "Siz bizim için çok değerli bir aile dostusunuz. Pek çok Malezyalı sizi tanıyor, hareketlerinizi, hikayenizi izliyor ve açıklamalarınızı çok ciddiye alıyor." açıklamasını yaptı.

Malezya ve Türkiye'nin ikili ticareti artırmaması için hiçbir neden bulunmadığını belirten İbrahim, "İkili ve diplomatik ilişkiler sadece ekonomik zorunluluklara dayanmaz. Samimi dostluk ve güvene dayanır." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ŞANSLI" OLDUKLARINI KAYDETTİ

İbrahim, Erdoğan'ın Güneydoğu Asya'ya gerçekleştirdiği bu ziyaret kapsamında ikili ilişkileri ve stratejik işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, Erdoğan'ı ağırladıkları için "çok şanslı" olduklarını kaydetti.

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