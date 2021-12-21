Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah'tan YEE'ye ziyaret

AA 21 Aralık 2021 Salı 01:14 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 01:14

YEE'den yapılan açıklamaya göre Bakan Abdullah, Türkiye ziyareti kapsamında geldiği başkentte YEE'yi ziyaret ederek YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile görüştü.

Görüşmede Ateş, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttükleri Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) ve kurumun Malezya'daki faaliyetleri hakkında Abdullah'a bilgi verdi.

Görüşmenin ardından Abdullah'a hediye takdim edilerek hatıra fotoğraf çektirildi.

YEE, Malezya'da 2017'den bu yana yürüttüğü projelerle binlerce kişinin Türkçe öğrenmesine imkan sağladı.