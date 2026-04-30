Malezya ile Türkiye arasında ''direniş'' ortaklığı! Bilal Erdoğan: 'Biz de varız' diyen iki kararlı duruşun adıyız

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, eğitim oturumları ve stratejik temaslarda bulunmak üzere Malezya'ya kapsamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da eşlik ettiği ziyaret serisi, Kuala Lumpur'da düzenlenen "Leadership Summit 2026" programıyla başladı. Küresel ölçekte yankı uyandıran bu zirvede, özellikle jeopolitik kriz zamanlarında Müslüman dünyasının birliği ve dayanışması gibi kritik konular masaya yatırıldı.

Ziyaret kapsamında Malezya Başbakanı Enver bin İbrahim ile bir araya gelen Bilal Erdoğan, Türkiye ve Malezya arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi üzerine fikir alışverişinde bulundu. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece siyasi ve ticari boyutta kalmaması, eğitim alanında ortak düşünce platformlarının geliştirilmesi ve akademik iş birliklerinin artırılması konularına odaklanıldı.

Malezya-Türkiye Eğitim Forumu'na katılarak önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, iki ülkenin küresel sistemdeki konumunu "direniş ortaklığı" olarak tanımladı. Modernleşmenin insanı köklerinden koparan etkisine dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye ve Malezya, küresel rüzgarların sert estiği bir çağda, kendi kimliğini koruyarak ayakta kalma mücadelesi veren iki büyük direniş ortağıdır. Köklerini medeniyet toprağına daha derin salan, kendi yerli ve milli imkanlarıyla 'biz de varız' diyen iki kararlı duruşun adıyız." ifadelerini kullandı. Bu kararlılığın akademik, bürokratik, ticari ve savunma sanayii alanlarında atılan somut adımlarla ispatlandığını belirten Erdoğan, Türk ve Malezyalı gençlerin karşılıklı olarak eğitim ağlarına dahil olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Malezyalı öğrencilerle buluşmasında ise Türkiye'nin savunma sanayiindeki teknolojik atılımına değinen Bilal Erdoğan, teknik güç ile ahlaki değerler arasındaki dengeye dair çarpıcı uyarılarda bulundu. Teknolojik gelişimin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İyi makinelere sahibiz, ancak 'iyi teknik' ile 'erdemli insan' arasındaki ince çizgiyi çok iyi kavramalıyız. Bugün İsrail'in çok iyi silahlara sahip olması onları erdemli yapmıyor; aksine bir soykırım suçlusu yapıyor. İyi tekniklere sahip olmak kadar, erdemli insanlar yetiştirmek de hayati bir öneme sahip." şeklinde konuştu. Ziyaret, iki ülke arasındaki eğitim vizyonunun medeniyet değerleri ışığında şekillendirilmesi kararlılığıyla sona erdi.