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Malezya Kralı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret etti.

AA19 Ağustos 2022 Cuma 17:17 - Güncelleme:
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Oktay, Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile Ayasofya-i Kebir Camii'ne yaptığı ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, "Malezya Kralı Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulunduk. Mübarek cuma gününde buraya gelen vatandaşlarımızla da sohbet etme imkanı bulduk. Rabb'im minarelerimizden ezan sesini eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  • Malezya Kralı
  • Ayasofya

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