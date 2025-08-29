İSTANBUL 30°C / 20°C
  Malezya menşeli mensucat firmasına ''yeni ihracatçı için gözden geçirme'' soruşturması açıldı
Güncel

Malezya menşeli mensucat firmasına ''yeni ihracatçı için gözden geçirme'' soruşturması açıldı

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, 'sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)' ithalatı kapsamında Malezya menşeli 'Power Fabric SDN. BHD.' adlı firmaya yönelik 'yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının' açılmasına karar verildi.

29 Ağustos 2025 Cuma 08:33
Malezya menşeli mensucat firmasına ''yeni ihracatçı için gözden geçirme'' soruşturması açıldı
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya menşeli "Power Fabric SDN. BHD." firması, "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk incelemede firmanın, dampinge karşı vergiye konu malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bulguya ulaşılamadığı ve önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği ve Türkiye'ye ilk ihracatını bu yılın nisan ayında başlattığı belirlendi.

Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, söz konusu ürünün ithalatına ilişkin firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi.

