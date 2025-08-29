Malezya menşeli mensucat firmasına ''yeni ihracatçı için gözden geçirme'' soruşturması açıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Malezya menşeli "Power Fabric SDN. BHD." firması, "sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)" ithalatı kapsamında dampinge yönelik olarak "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması" açılması başvurusunda bulundu.

Yapılan ilk incelemede firmanın, dampinge karşı vergiye konu malın ihraç ülkesinde bulunan ihracatçı veya üreticileriyle bağlantılı olduğuna yönelik bulguya ulaşılamadığı ve önleme konu eşyayı soruşturma döneminde Türkiye'ye ihraç etmediği ve Türkiye'ye ilk ihracatını bu yılın nisan ayında başlattığı belirlendi.

Bu kapsamda İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, söz konusu ürünün ithalatına ilişkin firmaya yönelik "yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturmasının" açılmasına karar verildi.