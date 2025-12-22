''Mali müşavirler'' soruşturması... 21 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıkça, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 11 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 5 şüpheli hakkında da talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri uygulandı.

NE OLMUŞTU?

Başsavcılıktan 19 Aralık'ta yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtilmişti.

Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri aktarılan açıklamada, bunların şirketler tarafından kullanılarak yasal deftere kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği anlatılmıştı.

Açıklamada, şüphelilerin haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları itibarıyla tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira doğrudan zarara uğrattıkları kaydedilmişti.

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ'nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin de dahil olduğu toplamda 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma kararı verilmişti.