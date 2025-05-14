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Mali suç örgütleri çökertildi

49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüpheli yakalandı.

İHA14 Mayıs 2025 Çarşamba 07:50 - Güncelleme:
Mali suç örgütleri çökertildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 49 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen operasyonlarda 146 şüphelinin yakalandığını belirterek, "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Yozgat, Batman, Iğdır, Yalova, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 49 ilde operasyonlar düzenlendi" ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Yakalanan şüphelilerin; 'Tefecilik, Kişilere Karşı Nitelikli Dolandırıcılık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Yönelik Nitelikli Dolandırıcılık, Zimmet, İhaleye ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma, Resmi Belgede Sahtecilik, Parada Sahtecilik, Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu; sahte altın atölyesi deşifre edildi ve 8 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda çek, senet ve doküman ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hiçbir yasa dışı oluşum, milletimizin güvenliğini tehdit edemez. Tefecilere, dolandırıcı suç örgütlerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

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