Malkoç, yabancı mevkidaşlarına anlattı: Zorluk çeken ülkeler Türkiye uygulamasından faydalanabilir

İtalya'nın ev sahipliğinde Roma'da Temsilciler Meclisine ait konferans salonunda "Ombudsmanın Dünyadaki Rolü: Gerçek ve Olasılık Arasında" konulu uluslararası konferans düzenlendi. Konferansa Türkiye'den Kamu Başdenetçisi Malkoç katıldı.

Malkoç, göçün bir insanlık sorunu olduğunu ifade ederek, "Göç sorunu tel örgüler çekerek, duvarlar örerek, insanlık dışı muamelelerle mültecileri geri iterek sonlandırılamaz. Öncelikli olarak göçe sebep olan işgal gibi, savaş gibi, yoksulluk gibi sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Biz Ombudsmanlar barış insanlarıyız, barış için, eşitlik için mücadele etmeliyiz." dedi.

Artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığına dikkati çeken Malkoç, "Özellikle Avrupa'da Müslümanların kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı tedirginlik vermektedir ve insanları rahatsız etmektedir. Hiçbir kutsal kitaba yapılan saldırı, haksızlık, hakaret, fikir ve ifade özgürlüğü sayılamaz. Kutsal değerlere yapılan saldırılara insan hakları savunucularının tavır alması, idarecilerin de bu tarz eylemleri önlemesi gerekmektedir." diye konuştu.

- "GÖÇ VE MÜLTECİLER KONUSU, DÜNYANIN CANINI YAKAN KONULARDANDIR"

Konferansın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kamu Başdenetçisi Malkoç, "Göç ve mülteciler konusu, dünyanın canını yakan konulardandır ve göçmenlerden dolayı en çok zorluk çeken ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. İtalya da yine göçmenlerden en son etkilenen ülkelerden biridir." ifadelerini kullandı.

Roma'daki bu toplantıda Türkiye'nin deneyimlerini aktardığını anlatan Malkoç, şunları söyledi:



"Türkiye'nin, insanlığın onurunu koruduğunu, insanın haysiyetini koruduğunu ve birçok zorluk çektiğini, Türk milletinin bütün bu zorluklara rağmen insanlık adına katlandığı sıkıntıları anlattım. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin üzerine düşen görevi yapmadığını söyledim. Dünyanın duyarsız kaldığını ifade ettim. Afrika'dakiler de insandır, Asya'dakiler de insandır. Sadece Avrupa'da bulunan insanların hak ve özgürlükleri veya onların hayat standartları ile dünya düzelmez. Dünya tarihinde göç hep olmuştur ama bugünkü kadar yoğun bir şekilde olmamıştır."

Malkoç, şöyle devam etti:

"Göç bir insanlık sorunudur. Buna sadece İtalya'nın veya sadece Türkiye'nin gayretleriyle çözüm bulunamaz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere özellikle Avrupa Birliğinin, bütün insanların, insan hakları savunucularının bu konuda duyarlı olması gerektiğini söyledim. Zorluk çeken ülkelerin Türkiye uygulamasından faydalanabileceğini ifade ettim ve Türkiye'nin bu anlamda insanlığın yüz akı olduğunu söyledim."

Ankara'da son yapılan ombudsmanlar toplantısı vesilesiyle Ukrayna ve Rusya ombudsmanlarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiklerini anımsatan Malkoç, tahıl koridorundaki gibi çocuklara, kadınlara ve yaralı esirlerin değişimine yönelik çabalarda bulunduklarını, 3 ombudsman olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüşmesini istediklerini anlattığını aktardı.

Malkoç, "Türkiye'yi, Türkiye'nin çalışmalarını bütün ombudsmanlara bütün dünyaya örnek olarak gösterdim." dedi.

Toplantılarının 2 gündür sürdüğünü ancak kimsenin ne Libya'daki selde ölenlere ne de Fas'taki depremde yaşamını yitirenlere değindiğini dile getiren Malkoç, bu hadiseleri gündeme getirdiğini kaydetti.