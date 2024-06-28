İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Haziran 2024 Cumartesi / 23 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8826
  • EURO
    35,1821
  • ALTIN
    2450.33
  • BIST100
    10647.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Mall of İstanbul AVM'nin otoparkından korkutan yangın
Güncel

Mall of İstanbul AVM'nin otoparkından korkutan yangın

Başakşehir'de bulunan Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında çıkan yangın, otluk alana sıçradı. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA28 Haziran 2024 Cuma 23:50 - Güncelleme:
Mall of İstanbul AVM'nin otoparkından korkutan yangın
ABONE OL

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otluk alana sıçradı. Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.

  • yangın kontrolü
  • itfaiye müdahalesi
  • kısa sürede söndürüldü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.