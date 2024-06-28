Mall of İstanbul AVM'nin otoparkından korkutan yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki Mall of İstanbul AVM'nin açık otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, açık otoparkta çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otluk alana sıçradı. Otopark ve otluk alandaki yangın ağaçlara da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle TEM otoyolu yan yol bir süre trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Paniğe neden olan yangın, vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı ve can kaybının olmadığı yangınla ilgili inceleme sürüyor.