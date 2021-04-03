AA/DHA 03 Nisan 2021 Cumartesi 14:04 - Güncelleme: 03 Nisan 2021 Cumartesi 16:40

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde ilerlerken bir kadının kullandığı otomobile çarptığı ileri sürüldü.

Olay sonrası çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, Kılıç'ın kazanın hemen ardından olay yerine Maltepe Belediyesi Özel Kalem Müdürü Umut Polat'ı göndererek olayı kapatmaya çalıştığı öne sürüldü.

Bir diğer videoda ise kazazede kadın, görüntü çekerken o iddiaları şu sözlerle dile getiriyor:

"Merhaba şu an bu görmüş olduğunuz araç Maltepe Belediye başkanının aracı ve kendisi kullanıyordu bu aracı. Full alkollüydü bize geldi çarptı aracımın şu şekilde. Ve kalemini gönderdi bize ikna etmeye çalışıyor. Medyaya vermeyin diye ısrar ediyor. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Burası Bağdat Caddesi'ne giden bir yol. Hemen kaçtılar zaten. Korkudan sesim titriyor. Bizi ikna etmeye çalışıyorlar para verelim , rüşvet verelim diyorlar. Kesinlikle kabul etmiyoruz. Kanun var, kaçamazsın sen"

Bu arada kazanın geçtiğimiz aylarda meydana geldiği kaydedilirken kadının ise iki gün önce polise başvurduğu, polisin ise adliyeye yönlendirdiği ifade edildi.

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı iddiasıyla suç duyurusu yapıldı

Şikayetçi Pınar Keskin, avukatıyla gece Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi'nde ifade verdi.

Keskin, ifadesinde, 26 Ağustos 2020'de iş arkadaşından ödünç aldığı arabayla Maltepe Küçükyalı Mahallesi Turgut Öz Bulvarı'ndaki kırmızı ışıkta saat 21.30'da beklerken arkadan gelen aracın hızla çarptığını söyledi.

Eşi Ahmet Keskin'in de yanında olduğunu aktaran Keskin, "Araçtan indiğimde diğer araçtan alkollü bir kişinin indiğini gördüm, yanında da bir bayan bulunuyordu. Oradaki erkek, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tır. Ben Ali Kılıç'la görüşmek istedim ama şahıs alkollüydü ve arkamızdan gelen başka bir araca binerek uzaklaştı." iddiasında bulundu.

Pınar Keskin, bu sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydettiğini belirterek, Kılıç'ın olay yerinden ayrılmasının ardından başka bir kişinin araca binip kazayı kendisinin yaptığını söylediğini savundu.

Aracı kendisinin kullandığını öne süren kişinin daha sonra kendilerine para teklif ettiğini iddia eden Keskin, kendisinin bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Keskin, daha sonra emanet aldığı aracın sahibi arkadaşının olay yerine geldiğini belirterek, onun da bir süre sonra kendisine şahıslarla anlaştığını ve hasarı için bir miktar para aldığını söylediğini kaydetti.

- "Korktuğum için şikayetçi olmadım"

Kazanın ardından olay yerine trafik polislerini çağırdığını ve ambulansın da geldiğini dile getiren Keskin, ancak korumaların tedavisine engel olduğunu öne sürerek, "Bu şahıslar gerek kalmadığını belirterek ambulans ve polis ekiplerini gönderdiler. Daha sonra bu şahıslar kullandığım aracın sahibi ile görüştükten sonra olay yerinden ayrıldılar. Ben korktuğum için herhangi bir polis merkezine giderek şikayetçi olmadım." açıklamasında bulundu.

Pınar Keskin, olay sırasında çektiği görüntüleri bazı haber kanallarına gönderdiğini ancak kaza yaptığı aracın sahibi olan arkadaşının ricası üzerine bunları telefonundan sildiğini söyledi.

Yedekleme yaptığı için bu görüntülerin kendisinde mevcut olduğunu aktaran Keskin, söz konusu video kaydını ekiplere teslim etti.

Keskin, görüntülerin basında yer almasının ardından bazı kişilerin kuzeni aracılığıyla kendisini tehdit ettiğini iddia ederek, "Alkollü araç kullanarak, kullandığım araca çarpıp akabinde kazayı başkası yapmış gibi gösterip olay yerinden ayrılan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile olay yerinde suçu üstlenerek bana para teklif eden N.E.A. ve olay yerinde polisleri ve ambulansı yanlış bilgilendirme yaparak görevlerini yaptırmayan ve olay sonrası kuzenim üzerinden bana tehditler gönderen şahıs ya da şahıslardan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı'nın alkollüyken kazaya karıştığı iddiasını değerlendirdi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın alkollü şekilde araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin, "Bir belediye başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Kabaktepe'nin sosyal medya hesabından Kılıç ile ilgili iddialara ilişkin yaptığı paylaşımlarına yer verildi.

Kabaktepe, Maltepe'nin AK Parti yönetiminde 4 senede 230'un üzerinde eser kazandığını, 10 senelik CHP yönetiminde ise yalnızca skandallarla gündeme gelir olduğunu kaydederek, "Bir belediye başkanı hizmetleriyle değil alkollü araç kullanmakla mağdur ettiği vatandaşı tehdit etmekle gündeme gelecekse vay halimize." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un içinin rahat olması gerektiğini aktaran Kabaktepe, şöyle devam etti:

"Birtakım naylon karakterler göstererek, birtakım cilalanmış mizansenler düzenleyerek, ajans faaliyetleriyle yanlış yaptıklarını doğru göstermeye çalışıp, baskı oluşturup bizi de yaptıkları yanlışa alet edemeyecekler, bunun karşısında duracağız."