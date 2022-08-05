Maltepe Belediyesi'nde heykel sezonu açıldı

Heykel projeleriyle adından sık sık söz ettiren CHP'li Maltepe Belediyesi, bu yıl da heykel sezonunu açtı. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'nun birincisini gerçekleştiren Maltepe Belediyesi, sempozyumun ikincisinin de yapılacağını duyurdu.

Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesabından etkinliğe ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu, dünyaca ünlü heykeltıraşların katılımıyla başladı.

Taşın ustalarının ellerinden çıkacak olan eserler, yine Maltepemizin mahallelerini süsleyecek."

HER MAHALLEYE BİR HEYKEL

Geçen sene düzenlenen etkinlikte her mahalleye bir heykel yaptıran Maltepe Beleyesi, yapılan heykellerin bu yıl da Maltepe'nin mahallelerine yerleştirileceğini duyurdu. Öte yandan belediyenin heykel atölyesi paylaşımına bazı vatandaşlardan tepki geldi. Maltepe Belediyesi'ne gelen tepkiler şu şekilde oldu: