Maltepe Belediyesi'nde skandal! 'Ek bütçe'yle bira festivaline gitmişler

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye meclisinden CHP'li üyelerin oylarıyla ek bütçe alıp 30 birim müdürü ve yardımcılarıyla 'kentsel dönüşüm' bahanesiyle Almanya'ya gitti. Ziyaretin gerçek nedeninin ise bira festivali Oktoberfest olduğu iddia edildi. Skandal, organizasyonu düzenleyen firmanın çalışanlarının festivalden yaptıkları paylaşımlarla ortaya çıktı.

CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, 30 birim müdürü ve başkan yardımcılarıyla bir haftalık Münih ziyareti gerçekleştirdi. Kalabalık heyetle yapılan ziyaretin, Münih'te düzenlenen ve her yıl binlerce turistin akınına uğrayan bira festivali Oktoberfest'e denk gelmesi dikkat çekti. 14 Eylül'de Münih'e giden Kılıç ve ekibi, önce Münih Belediye Başkanı Dieter Retier'i ziyaret ederek tablo hediye etti. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Kılıç'a bir vatandaş, "Fırsat bulursan arada hizmete bekleriz. Kaldırımlar Survivor parkuru, yollar köstebek yuvası, çöpler ise bildiğiniz gibi" yorumunu yaptı.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ

Kılıç, bir gün sonra ise birim müdürleri ve başkan yardımcılarıyla birlikte yaptığı ziyareti "Maltepe Belediyesi heyeti olarak Almanya'da Bavyera Eyalet Parlamentosu'nu ziyaret ettik. Alman Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Grup Başkanı Markus Rinderspacher ile kentsel dönüşüm, sosyal politikalar, kültür ve yatırım bütçeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk" mesajıyla paylaştı. Kılıç'ın bu paylaşımına da çok sayıda vatandaştan tepki geldi.

AK Parti Maltepe Meclis Grup Başkanvekili Kamil Karabak, CHP'li Başkan Ali Kılıç'ın Almanya'ya belediye meclisinden ek bütçe isteyerek gittiğini söyledi. Karabak, AKŞAM'a süreci şöyle anlattı:

EK BÜTÇEYİ HARCADI

"Ali Kılıç, sık sık Almanya'ya ziyaretler yapıyor. Almanya'dan da misafirleri geliyor. Münih seyahati Maltepe Meclisi'ne geldiğinde, zamanlamanın bu kentte düzenlenen ve her yıl binlerce kişinin katıldığı bira festivaline denk geldiğini bilmiyorduk. Biz de paylaşılan fotoğraflardan öğrendik. Bu kadar kalabalık ekiple gidilecek Münih seyahatini meclise getirdiklerinde, 'Biz madem paranız var neden ek bütçe istiyorsunuz' diye sorduk. Ama hiç ses çıkmadı.'

İTİRAZIMIZA RAĞMEN GİTTİLER

"Maltepe'nin onca sorunu varken Kılıç'ın yanına 30 birim müdürünü alıp Münih'e gitmesi vatandaşın da tepkisine neden oldu. Cumhur İttifakı olarak biz mecliste 14 kişiyiz onlar ise 23 kişiyle temsil ediliyor. Biz bu seyahate de ek bütçe istenmesine de itiraz ettik, ret versek de çoğunluk kararı alındı. Şimdi vatandaş bize 'Ne yapacaksınız?' diye soruyor.'

Kılıç ve ekibi, Münih Belediye Başkanı Dieter Retier'e hediye ettikleri tabloyu paylaştı.

SADECE UÇAK BİLETLERİ 400 BİN TL

16 Eylül'de başlayıp 3 Ekim'de son bulacak olan Oktoberfest için Türkiye'den de yüzlerce kişi Almanya'ya gidiyor. Uçak bilet fiyatları ortalama 12 bin lirayla 14 bin lira arasında değişiyor. 40 kişilik heyetin sadece uçak bileti için belediye kasasından 400 bin lira para çıktığı ifade edildi. Otel ücretleri ve oradaki harcamaların ise ne kadar tuttuğu bilinmiyor.

AYAKKABI SKANDALIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

CHP'li Başkan Ali Kılıç, Aralık 2022'de belediye bütçesinden 135'i vekil 200 CHP'liye ayakkabı göndermişti. Kılıç'ın yeni yıl hediyesi olarak gönderdiği 1500 TL'lik spor ayakkabının aynısını Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 'adalet yürüyüşü'nde giymişti. Skandal, bir vatandaşın Twitter'dan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e 'Doğru mu?' diye sormasıyla ortaya çıkmıştı. Özel, ayakkabıları iade edeceklerini söylemek zorunda kalmıştı.