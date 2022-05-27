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Maltepe Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: 5 tutuklama

Maltepe Belediyesi çalışanlarının da aralarında bulunduğu 22 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı.

DHA27 Mayıs 2022 Cuma 08:13 - Güncelleme:
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek" ve "Resmi belgede sahtecilik" soruşturmasında mali suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs'ta operasyon düzenledi.

Suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 11'i kamu görevlisi olmak üzere 22 şüpheliden 21'i yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest kalırken 19 kişi ise adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nde şu an İBB Tasarım Müdür Yardımcılığı görev yürüten H. B. ve şu an Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü yapan Y. C. ile Maltepe Belediyesi'nde görevli bir memurun da bulunduğu toplamda 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli ise hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

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